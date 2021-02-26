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26 февраля 2021, 13:20

Ещё 12 пациентов с коронавирусом умерли на Среднем Урале

скорая помощь

С начала года жертвами вируса стали почти 850 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в Свердловской области умерли 12 пациентов, болевших COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 357.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно о 13 случаях смерти ковид-пациентов. С начала года жертвами вируса стали почти 850 свердловчан.

В целом по России зафиксировали ещё 428 летальных исходов. За всё время от COVID-19 в стране скончались 85 304 человека.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале вновь зарегистрировали менее 200 случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 77 333 свердловчанина. Из больниц уже выписались 70 278 человек. Менее 5 тысяч граждан остаются в больницах.

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Областная газета Свердловской области

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