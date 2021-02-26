Нано и Нина: жизнь Геннадия Месяца

Геннадий Месяц является почётным гражданином Екатеринбурга с 2003 года. Фото: Павел Ворожцов

В эти выходные выдающемуся советскому и российскому учёному, члену Президиума Российской академии наук, основателю Уральского отделения РАН Геннадию Месяцу исполняется 85 лет. Накануне своего юбилея Геннадий Андреевич рассказал журналисту «Облгазеты», как война и семейные трудности сказались на его характере и жизни, чем он больше всего гордится и почему важно беречь учёных.

В високосный год принимаю поздравления 29 февраля. Это, конечно, довольно редкая дата – по моим оценкам, лишь один из 1 400 детей, появившихся на свет за четыре года, рождается 29 февраля. В 1936 году таким ребёнком стал и я, но по документам дата моего рождения – 28 февраля. Так захотела мама. Не верю в сверхъестественные силы и предопределение судьбы, но, вероятно, какие-то особенности моей личности и жизни всё же связаны с необычной датой рождения.

Трудности военного детства закалили. Когда началась Великая Отечественная война, мне было всего пять лет, сестра была старше меня, брат – младше. В войну плохо жили все, но мы начали ужасно жить ещё раньше, когда репрессировали моего отца. Однако эта сложная жизнь давала мне колоссальные внутренние стимулы, чтобы стремиться к чему-то большему, хорошо учиться. Я знал, что выйти из той ситуации и чего-то добиться можно только путём получения знаний, образования. Во время празднования юбилея Томского политеха мне подарили моё личное дело – за все годы обучения там стоят только отличные оценки.

Знал, что буду именно физиком. Других вариантов для поступления в институт даже не рассматривал. Интерес к физике появился ещё в школе, через увлечение радиоприёмниками. В то время мы жили в посёлке Топки в Кузбассе, и когда я сам сделал радиоприёмник, садился с ним в уголок в комнате и слушал, что передаёт Москва, то всё это казалось фантастическим. Помню пожелание моей мамы, чтобы я обязательно был инженером. Понятие «инженер» в нашей семье было каким-то знаковым.

Лучшие воспоминания детства связаны со школой. В Сибири во всех школах, где я учился, были очень хорошие учителя, особенно по физике. Однако самое яркое воспоминание – возвращение отца в 1946 году. Я не помнил папу, когда его забирали в 1937-м, а тут он появляется, ничего заранее не сообщив. Это стало неожиданностью. В 1955 году его реабилитировали.

Академических учёных на Урале недооценивали. Мы стали усиливать сектор академической науки на Урале. Было создано Уральское отделение и в его рамках появились Институт электрофизики, Институт теплофизики, Институт органической химии, Институт философии и права, Институт истории и другие. Когда я приехал на Урал, там было всего четыре академика и пять членов-корреспондентов. Когда уезжал оттуда в 1998 году, на Урале было примерно 80 членов академии, а сейчас – 120. С уральскими коллегами нахожусь в тесном общении и сотрудничестве, как и со многими другими людьми, с кем я когда-то работал или учился.

Демидовская премия по-прежнему одна из самых престижных. Ректор МГУ академик Виктор Садовничий во время вручения Демидовской премии в этом году сказал: «Я имею много разных наград, но это первая награда, которую я получил непосредственно по инициативе самих учёных». Для учёного очень важно, кто его оценивает. Некоторые даже не знали, что вокруг них идёт работа и их труды рассматриваются на Демидовскую премию, – просто проснулись знаменитыми и получили награду. Главное, чтобы были те, кто сможет продолжать это дело.

Только нано и Нина. В моей жизни всегда были лишь два направления: нанонаука и жена Нина. Есть люди, которые вспоминают о своей жизни и этапах в работе по числу собственных браков. В нашей семье не так. С Ниной мы познакомились в Томском политехе: я был аспирантом первого курса, она – студенткой пятого курса химико-технологического факультета. Мы много где побывали вместе, читали лекции в разных странах мира. Нина – отличный химик, она занималась вопросами определения микропримесей в металлах, могла развивать это дело и дальше, но потом решила посвятить себя только дому. Сказала, что в семье должен быть один нормальный человек. В мае этого года будет уже 62 года, как мы вместе.

Больше всего горжусь сыном.Вадим окончил Томский государственный университет, стал учёным-физиком, кандидатом наук. А сейчас – писатель и поэт. Первое признание в литературе Вадим получил именно на Урале.

Отдыхаю, когда занимаюсь наукой. Не знаю, как отдыхать иначе. Люблю читать художественную литературу, стихи, но больше всего меня интересует история. Мне нравится узнавать, как всё зарождалось, почему случилось определённое явление. Многое, что сейчас происходит в России, имеет корни в глубокой давности.

Берегите учёных. В свете последних событий я бы сказал именно так. То, что сейчас происходит, создаёт колоссальное количество проблем, но при этом всё проясняет в человеческом плане. Если раньше, казалось, были нормальные люди и страны, то сейчас начинаются какие-то склоки, политические игры. И важную роль в их разрешении играет наука: если бы не было больших исследований, непонятно, что бы с нами было. Происходящее сейчас в России говорит о том, что когда возникают непредвиденные обстоятельства, важную роль играет то, насколько сильна наука. Пандемия – большой урок для всех, в том числе и для науки. Сталин во время войны в 1944 году создал Академию медицинских наук, чтобы отблагодарить врачей и медицинских учёных за ту гигантскую роль, которую они сыграли в спасении раненых во время войны. Поэтому важно благодарить наших медиков и учёных уже сейчас.

ДОСЬЕ «ОГ» Геннадий Месяц родился 28 февраля 1936 года в Кемерово. В 1958 г. окончил Томский политехнический институт (ТПИ, ныне – Томский политехнический университет). Кандидат технических наук (1961 г.), доктор технических наук (1966 г.), профессор (1972 г.), член-корреспондент АН СССР (1979 г.), академик (1984 г.). Преподавал в Томском политехническом университете, Уральском политехническом институте, Московском физико-техническом институте. Сейчас – член Президиума РАН, член Отделения и член Президиума Уральского отделения РАН, председатель попечительского совета Демидовского научного фонда. Является членом многих международных научных обществ и редколлегий журналов, почётный профессор ряда университетов мира и России, награждён многими отечественными и зарубежными наградами. Автор более 600 научных работ, 20 монографий и более 40 изобретений и патентов. Есть жена, сын, две внучки и внук.

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