Элеонора Расулова возглавила ОТВ

Элеонора Расулова сообщила, что назначена в качестве управляющего ОТВ, при этом о слиянии трёх телекомпаний речи сейчас не идёт. Фото: Павел Ворожцов

Управляющая телекомпаниями "Четвёртый канал" и "Студия-41" Элеонора Расулова возглавила крупнейший телеканал Свердловской области - "Областное телевидение". Эту информацию она подтвердила "Областной газете".

Элеонора Расулова сообщила, что назначена в качестве управляющего ОТВ, при этом о слиянии трёх телекомпаний речи сейчас не идёт.

То же самое сказал в разговоре с корреспондентом "Облгазеты" вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько: "Будет одна управляющая компания, которая будет осуществлять функции управления. Три телеканала останутся, как есть".

Напомним, что в День российской печати, который отмечался 13 января, было объявлено о планах по оптимизации работы трёх телекомпаний в Свердловской области. "Областная газета" разбиралась, как будет происходить создание холдинга, что он будет собой представлять и для чего это нужно.

Бывший гендиректор телекомпании ОТВ Антон Стуликов назначен советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.