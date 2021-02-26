В Екатеринбург доставили 145 тонн цветов к 8 Марта

Последний перед праздником "цветочный" борт приземлится в аэропорту Кольцово 2 марта. Фото: Павел Ворожцов.

В феврале в Екатеринбург доставили 145 тонн свежесрезанных цветов к 8 Марта. Розы, хризантемы, гвоздики, лилии и орхидеи прибыли в уральскую столицу самолётами из Амстердама.

Выращены цветы были в Эквадоре, Испании, Италии, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, Таиланде, Зимбабве, ЮАР и Танзании. Общая таможенная стоимость доставленной продукции составила более 1 млн долларов США, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Цветы к Международному женскому дню ещё продолжат поступать в столицу Урала. Последний перед праздником "цветочный" борт приземлится в аэропорту Кольцово 2 марта. Он привезёт с собой 80 тонн ароматных растений.

Напомним, в прошлом году перед 8 Марта в Екатеринбург привезлисвыше 450 тонн цветов.