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Общество
26 февраля 2021, 17:33

Кабмин расширил перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке

Многофункциональный центр

Возможность получения услуг по месту нахождения есть у физизических и юридических лиц. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня госуслуг, за которыми можно обратиться в любой МФЦ без привязки к регистрации и месту проживания. В списке теперь значатся 80 позиций.

Согласно документу, опубликованному на сайте Правительства РФ, теперь граждане независимо от места прописки, смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы соцобеспечения. Также они могут скорректировать сведения на лицевом счёте и подать заявление на парковку в спецместах для водителей-инвалидов.

Возможность получения услуг по месту нахождения есть не только у физлиц. Так, юридическим лицам предоставляется возможность "запрашивать у территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности, а также обращаться в подразделения Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов".

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Областная газета Свердловской области

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