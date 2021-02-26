Кабмин расширил перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня госуслуг, за которыми можно обратиться в любой МФЦ без привязки к регистрации и месту проживания. В списке теперь значатся 80 позиций.
Согласно документу, опубликованному на сайте Правительства РФ, теперь граждане независимо от места прописки, смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы соцобеспечения. Также они могут скорректировать сведения на лицевом счёте и подать заявление на парковку в спецместах для водителей-инвалидов.
Возможность получения услуг по месту нахождения есть не только у физлиц. Так, юридическим лицам предоставляется возможность "запрашивать у территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности, а также обращаться в подразделения Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов".
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