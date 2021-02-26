Евгений Куйвашев рассказал, когда отменят масочный режим и зачем нужны реагенты на дорогах

Масочный режим в стране и на Среднем Урале отменят в случае эффективности прививочной компании. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев. Глава региона рассказал, когда может быть отменён масочный режим, зачем на дорогах нужны реагенты и почему в Косулино не начнут строить школу в этом году.

Масочный режим в стране и на Среднем Урале отменят в случае эффективности прививочной компании. Чётких сроков снятия оставшихся ограничений губернатор не назвал. В области ждут поставку ещё 11 тысяч доз вакцины. Прививки ставят в 140 прививочных кабинетах и 25 мобильных бригад.

"Мы сейчас вошли в очень важный период, когда заболеваемость идёт на спад, в обществе - в связи с тем, что многие уже переболели, - формируется коллективный иммунитет. И теперь задачей номер один является вакцинация от коронавируса, прежде всего - наиболее уязвимых категорий жителей, в том числе людей старшего возраста. У нас в Свердловской области вакцина направляется, среди прочего, в стационарные социальные учреждения, подопечными которого являются как раз возрастные люди", - написал в своём Instagram Евгений Куйвашев.

Отметим, что в болеют или переболели COVID-19 в Свердловской области 1,8% населения (или более 77 тысяч человек), прививки поставили 3,8% (первым компонентом привиты 127,5 тысячи человек, вторым – свыше 35 тысяч).

Губернатор заявил, что не высыпать противогололедные материалы на свердловские дороги можно в теории, однако на практике это опасно. С соответствующим вопросом к губернатору обратился свердловчанин, возмущённый качеством содержания дорог в непогоду. Евгений Куйвашев ответил, что эксперты обсуждают вопрос возможной отмены реагентов, но в ближайшее время этого не произойдёт.

"Дорожники действительно борются с последствиями осадков на дорогах зимой с помощью специальных смесей. Это либо техническая соль с песком, либо смесь хлористого натрия и кальция. Последнее экологичнее и работает в большем диапазоне минусовых температур, но и значительно дороже. Организации, обслуживающие наши дороги, стараются не использовать смесь на сухом асфальте. Противогололёдные материалы применяют на влажном или снежном покрытии", - пояснил глава региона.

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Евгений Куйвашев сообщил, что строительство школы в Косулино не начинается по объективным причинам, в том числе связанным с пандемией, хотя свердловское министерство образования и молодёжной политики подавало заявку на финансирование проекта на этот год. Местный житель, обратившийся в губернатору отметил, что действующая школа переполнена детьми в три раза.

"При первой же возможности включим вашу школу в госпрограмму", - пообещал глава Среднего Урала, как и то, что он занесёт в свой рабочий график планы по посещению Косулино.

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