Темы дня

Общество
27 февраля 2021, 13:08

Скончались ещё 10 ковид-пациентов на Среднем Урале

Врачи в защитных костюмах работают в лаборатории

С начала 2021 года жертвами вируса стали более 850 уральцев. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области задокументировали ещё 10 случаев смерти уральцев с подтверждённым коронавирусом. Всего COVID-19 унёс жизни 2 367 свердловчан.

Эту информацию подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно о 12 скончавшихся. С начала 2021 года жертвами вируса стали более 850 уральцев.

В России за последние 24 часа не стало 439 человек, больных коронавирусом. За всё время пандемии инфекция унесла жизни 85,7 тысячи россиян.

На Среднем Урале за последние сутки выявлено 180 случаев коронавируса. Это на два случая меньше, чем сутками ранее. Менее 200 новых ковид-пациентов в регионе выявляют четвёртые сутки подряд.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.02.2021, 15:00 / Спорт
Боксёр из Серова победил на Всероссийском турнире
27.02.2021, 13:40 / Общество
Утверждены правила проведения итоговой аттестации-2021 для школьников
27.02.2021, 13:13 / Общество
COVID-19 подтверждён ещё у 11 534 россиян
27.02.2021, 13:08 / Общество
Скончались ещё 10 ковид-пациентов на Среднем Урале
27.02.2021, 13:01 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 180 случаев коронавируса