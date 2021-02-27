Скончались ещё 10 ковид-пациентов на Среднем Урале

С начала 2021 года жертвами вируса стали более 850 уральцев. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области задокументировали ещё 10 случаев смерти уральцев с подтверждённым коронавирусом. Всего COVID-19 унёс жизни 2 367 свердловчан.

Эту информацию подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно о 12 скончавшихся. С начала 2021 года жертвами вируса стали более 850 уральцев.

В России за последние 24 часа не стало 439 человек, больных коронавирусом. За всё время пандемии инфекция унесла жизни 85,7 тысячи россиян.

На Среднем Урале за последние сутки выявлено 180 случаев коронавируса. Это на два случая меньше, чем сутками ранее. Менее 200 новых ковид-пациентов в регионе выявляют четвёртые сутки подряд.