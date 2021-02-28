Сотрудникам ГИБДД пришлось взять в руки лопаты, чтобы помочь водителям преодолеть заснеженную уральскую трассу

Сотрудники ГИБДД помогали участникам движения проехать сложный участок, регулируя потоки транспорта, а также расчищая снег вручную лопатами. Фото: пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Участок трассы Невьянск ‒ Реж ‒ Артёмовский – Килачевское замело. Грузовые и легковые автомобили оказались в снежной ловушке.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошёл накануне. Отмечается, что сильные порывы ветра сбивали с ног водителей, вышедших из автомобилей, чтобы расчистить дорогу. Усложнял ситуацию и мороз – температура воздуха опустилась до -38 градусов.

Во избежании аварий и заторов на автодороге нарядом ДПС была вызвана спецтехника. До её приезда инспекторы помогали участникам движения проехать сложный участок, регулируя потоки транспорта, а также расчищая снег вручную лопатами.

Серьёзных затруднений движения на трассе удалось избежать. Прибывшие специалисты привели трассу в безопасное для движения состояние. Проезжая часть была расчищена от снега и обработана противогололёдными материалами.

Ранее "Областная газета" сообщала, что 28 февраля и 1 марта на Среднем Урале ожидаются снегопады. В ГИБДД Екатеринбурга водителей призывают к соблюдению скоростного режима в непогоду.