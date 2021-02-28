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28 февраля 2021, 13:35

На Среднем Урале за сутки от COVID-19 умерли девять человек

реанимация едет на вызов

С начала года жертвами вируса стали более 850 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в Свердловской области умерли 9 пациентов, болевших COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 376.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно о 10 случаях смерти ковид-пациентов. С начала года жертвами вируса стали более 860 свердловчан.

В целом по России зафиксировали ещё 379 летальных исходов. За всё время от COVID-19 в стране скончались 86 122 человека.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале зарегистрировали 177 случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 77 690 свердловчанин. Из больниц уже выписались 70 278 человек. Менее 5 тысяч граждан остаются в больницах.

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Областная газета Свердловской области

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