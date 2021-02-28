Российский вертолёт Ми-35 вынуждено сел в Сирии

Огневого воздействия по вертолёту не было. Фото: Александр Зайцев.

Во время воздушного патрулирования территории сирийской провинции Хасеке российский вертолёт Ми-35 совершил вынужденную посадку. Это произошло по техническим причинам.

Жизни лётчиков ничего не угрожает. Они доставлены на аэродром.

"Огневого воздействия по вертолёту не было", ‒ сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.