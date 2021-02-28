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28 февраля 2021, 16:17

Российский вертолёт Ми-35 вынуждено сел в Сирии

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Огневого воздействия по вертолёту не было. Фото: Александр Зайцев.

Во время воздушного патрулирования территории сирийской провинции Хасеке российский вертолёт Ми-35 совершил вынужденную посадку. Это произошло по техническим причинам.

Жизни лётчиков ничего не угрожает. Они доставлены на аэродром.

"Огневого воздействия по вертолёту не было", ‒ сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В провинции Хасеке вертолёт Ми-35 сопровождает с воздуха колонну гражданских автомобилей, движущихся по стратегически важной трассе М4. Он прикрывает колонну с тыла, чтобы к ней не пристроилась чужая техника.

Областная газета Свердловской области

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