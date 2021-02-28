Российский вертолёт Ми-35 вынуждено сел в Сирии

Во время воздушного патрулирования территории сирийской провинции Хасеке российский вертолёт Ми-35 совершил вынужденную посадку. Это произошло по техническим причинам.
Жизни лётчиков ничего не угрожает. Они доставлены на аэродром.
"Огневого воздействия по вертолёту не было", ‒ сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В провинции Хасеке вертолёт Ми-35 сопровождает с воздуха колонну гражданских автомобилей, движущихся по стратегически важной трассе М4. Он прикрывает колонну с тыла, чтобы к ней не пристроилась чужая техника.