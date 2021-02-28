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28 февраля 2021, 18:31

В Свердловской области потеплеет до -2 градусов

потепление

В Екатеринбурге в первые три дня марта тоже будет теплеть. Фото: Алексей Кунилов.

Уральские синоптики рассказали свердловчанам, какая погода ожидает их в первые дни марта. С каждым днём будет становиться всё теплее. К середине недели воздух прогреется до комфортных температур, столбик термометра покажет -2 градуса.

По данным Уральского Гидрометцентра, в ближайшую ночь будет ещё достаточно морозно. На юге -18...-23ºС, на севере -25...-30ºС, а на крайнем севере области до -35ºС. Днём ожидается до -11...-16ºС. Прогнозируется небольшой снег и слабый ветер.

В ночь на 2 марта будет -19...-24ºС, в низинах до -29ºС. В дневное время ‒ -7...-12ºС. Пройдёт небольшой снег, ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с.

В середине недели, 3 марта, также ожидается немного снега. В ночное время -12...-17°С, при прояснении до -22°С, в дневное ‒ -2...-7°С. Ветер 6-11 м/с подует с юго-запада.

В Екатеринбурге в эти дни будет: -12...-14°С, -8...-10°С и -2...-4°С соответственно.

Ранее главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что холода на Среднем Урале практически закончились, температура будет повышаться. Дневные оттепели начнутся к концу первой недели марта.

Добавим, в прошлом году в первые дни марта было значительно теплее.

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