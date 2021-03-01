Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Пермь – Екатеринбург

"Лада" столкнулась с грузовиком и улетела в кювет. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На 342 километре трассы Пермь – Екатеринбург легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии пострадали двое детей и двое взрослых.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, инцидент произошёл накануне днём. Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля "Лада" при выезде с ЕКАДа на трассу не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком "Ман". Далее легковушку отбросило в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира легковушки, в том числе два ребёнка (жители Ревды). Все госпитализированы.

На записи с регистратора "Мана" видно, что женщина-водитель совершает опасный манёвр – перестраивается перед близко движущимся транспортным средством. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД.

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