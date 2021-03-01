Экс-глава ПФР Максим Топилин стал старшим советником главы РЖД

Максим Топилин занимал пост главы ПФР с 2020 года. До этого он восемь лет возглавлял Минтруд РФ. Фото: пресс-служба ПФР

Бывший руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин перешёл на работу в РЖД. Он назначен старшим советником гендиректора – председателя правления ОАО "Российские железные дороги".

Приказ о назначении подписал глава РЖД Олег Белозёров, сообщает официальный телеграм-канал холдинга.

Напомним, что Максим Топилин покинул ПФР 12 февраля. Руководителем Пенсионного фонда был назначен бывший глава Фонда социального страхования Андрей Кигим.

Максим Топилин занимал пост главы ПФР с 2020 года. До этого он восемь лет возглавлял Минтруд РФ. Известно, что с 1994 года он работал в Правительстве России - в департаменте труда, здравоохранения и соцзащиты населения аппарата кабмина, замминистра труда и социального развития, замминистра здравоохранения и соцразвития. Он также был главой Федеральной службы по труду и занятости и государственным инспектором труда РФ.