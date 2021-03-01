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1 марта 2021, 16:07

Минтруд отменил принятые в пандемию правила продления выплат на детей до 3 лет

Новорожденный ребёнок спит

Выплаты на детей до 3 лет назначаются сразу после рождения. Родителям необходимо обратиться за ними с заявлением и пакетом документов. Фото: Галина Соловьёва

С 1 марта 2021 года выплаты на детей до 3 лет будут продлеваться снова по заявлению. Родителям нужно обращаться с пакетом документов в орган соцзащиты или МФЦ.

Напомним, что заявление на продление выплат подают, когда ребёнку исполняется год, а затем два года. Ежемесячная выплата равна размеру прожиточного минимума на ребёнка. Она назначается семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека. На первого ребёнка средства выделяют из федерального бюджета, на второго - из средств маткапитала.

До 1 марта выплаты продляли без заявлений семьи, а вот назначали - по заявлению.

"Как и прежде, до начала пандемии, после 1 марта для продления выплаты гражданам необходимо обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Новое назначение и продление срока выплаты будут производиться с момента обращения в уполномоченные органы", - говорится в сообщении Минтруда РФ.

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