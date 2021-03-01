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Общество
1 марта 2021, 16:51

В Екатеринбурге проверили хостел, где, по документам, жили сотни мигрантов

гастарбайтеры на стройплощадке

Все псевдожильцы хостела работали и жили на стройках. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге сотрудники полиции из управления по вопросам миграции и налоговики проверили хостел на улице Сыромолотова. По базам данных, там проживают 418 иностранных граждан.

Однако прибыв по адресу, силовики не обнаружили ни одного мигранта. В хостеле на 50 койко-мест было чисто и спокойно. Как выяснилось позже, жители стран СНГ, числившиеся там, проживают на стройке. Там же они и работали.

За нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении коммерческого предприятия составлено 12 административных протоколов по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ на общую сумму 4,8 млн рублей.

Если в течение 60 суток нарушители не оплатят штрафы, материалы дела будут переданы судебным приставам, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее "Областная газета" информировала, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса число иностранцев, въехавших на территорию Среднего Урала, снизилось почти в четыре раза.

Областная газета Свердловской области

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