Вопросы Александру Высокинскому, секреты криминалистов и монумент в честь Николая Дуракова: главное в номере за 2 марта

Что думает Александр Высокинский о качестве жизни уральцев, почему тысячи свердловчан периодически сидят без света, какие чудеса техники помогают криминалистам вычислять преступников и где будет установлен монумент в честь сборной русского хоккея СКА и короля бенди Николая Дуракова.

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Обширное интервью дал «Облгазете» первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, бывший глава Екатеринбурга. Он рассказал о перспективах строительства трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, об успехах «Титановой долины», о том, как будет проходить реновация жилья на Среднем Урале.

В конце минувшей недели часть жителей Екатеринбурга, а также Арамили, Сысерти и некоторых других территорий провели вечер без света. В чем причина воскресного сбоя в электроснабжении, почему внеплановые отключения электроэнергии в Свердловской области происходят почти каждый месяц, вы узнаете здесь.

Пандемия ударила по многим, но пошла на пользу онлайн торговле. Только за девять месяцев прошлого года жители региона совершили в интернет-магазинах 309 миллионов покупок на 880 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество таких операций выросло в три раза, а их объём – в шесть. Отвыкнут уральцы от покупок через интернет после пандемии – читайте в нашем материале.

Корреспонденты «Облгазеты» проникли в святая-святых – в экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) Управления на транспорте МВД России по УрФО в Екатеринбурге. Его начальник Дмитрий Тарасов подробно рассказал о том, как удаётся раскрывать самые запутанные уголовные дела и задерживать преступников с помощью современных технологий.

На территории «Екатеринбург Арены» планируется установить скульптурную группу «Эпоха», посвящённую легендарной свердловской команде СКА по хоккею с мячом. В её центре будет фигура игрока, олицетворяющего славную эпоху русского хоккея середины XX века – семикратного чемпиона мира Николая Дуракова. Николай Александрович лично побывал в селе Новоалексеевском, в знаменитой Долине скульпторов, где ему показали сделанную в глине модель. Главный герой увиденным остался доволен.