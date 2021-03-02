Реновация жилья начнётся в Екатеринбурге с двухэтажных и трёхэтажных домов

Регионы наделены правом утверждать адресные программы сноса и реконструкции ветхих и аварийных домов. Фото: Галина Соловьёва

Реновация жилья в Екатеринбурге может начаться с двухэтажных и трёхэтажных домов. Окончательное решение будут принимать собственники путём голосования.

Такой информацией поделился с "Областной газетой" первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский. Он отметил, что в случае согласия жильцов дома на отселения сразу начнут оформляться соответствующие документы. Часть квартир будет расселять государство, часть застройщик. Сложности могут возникнуть с памятниками архитектуры.

Ранее Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий, или, как его ещё называют, закон о реновации жилья. Регионы наделены правом утверждать адресные программы сноса и реконструкции ветхих и аварийных домов. Аналогичный областной закон уже готовится, в марте его планируют внести в Заксобрание Свердловской области.

Реновация жилья обсуждалась в в Свердловской области ранее обсуждалась в ходе визита в Екатеринбург вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Отмечалось, что новый механизм будут внедрять, прежде всего, в Екатеринбургской, Нижнетагильской и Каменск-Уральской агломерациях. Главы муниципалитетов формируют свои предложения к изменению городских пространств и генпланов. Известно, что в УрФО определили уже 67 площадок под строительство 4,5 млн "квадратов" жилья. Реновация коснётся центров и окраин городов.

"Новый закон позволит уйти от спекуляции на жилищном рынке. Ведь как было раньше? Начинают расселять дом, а один из жильцов ставит условие – продаю своё жильё по цене миллион долларов за квадратный метр. И всё! Никуда не денешься – частная собственность. Причём спекулировали не только граждане, а целые юридические лица, которые скупали квартиры у подобных жильцов. Новый закон такую возможность исключает, и это благо", - подчеркнул в разговоре с корреспонндентами "ОГ" Александр Высокинский.

Напомним, что в марте прошлого года в Екатеринбурге массово горели двухэтажки в Орджоникидзевском районе. В одном из домов при пожаре погибли 7 человек. Подробнее читайте в материале "ОГ" "Кто поджигает Уралмаш?".