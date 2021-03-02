В Свердловской области 3 марта завоют сирены

Во время звучания сирен граждан просят сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий. Фото: Павел Ворожцов.

В среду, 3 марта, на территории Свердловской области пройдёт комплексная техническая проверка систем оповещения с включением электросирен. Граждан просят сохранять спокойствие.

Включение сирен анонсировали администрации двух свердловских муниципалитетов. Так, власти городского округа Верхняя Пышма рассказали, что проверка систем оповещения запланирована на 10:40. В мэрии Верхней Салды заявили, что загудят сирены в 10:00. Во время их звучания граждан просят не паниковать.

Как рассказали "Облгазете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в период с 10:40 до 10:43 на территории Среднего Урала будут включены электросирены. С 10:43 до 10:44 – произведена проверка перехвата телерадиоэфира.

3 марта сирены завоют и в других регионах России, в том числе в Брянской, Орловской, Омской, Челябинской и других областях.

Ранее стало известно, что охват информирования жителей Нижнего Тагила о ЧП достиг 97%. В прошлом году в городе установили ещё семь пунктов уличного оповещения.

Добавим, в 2023 году пункты уличного оповещения появятся в посёлках Верхняя Ослянка и Чащино, а в 2024 году – в Усть-Утке и Евстюнихе. Средства на приобретение и монтаж оборудования предусмотрены.

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