В Свердловской области хотят удлинить детский "комендантский час"

Согласно действующему областному закону, с 1 мая по 30 сентября "ночное время" для детей и подростков установлено с 23:00 до 6:00. Фото: Александр Исаков

Заксобрание Свердловской области приняло к рассмотрению законопроект, согласно которому детский "комендатский час" летом планируется удлинить на час. Как и в период с 1 октября по 30 апреля, он будет длиться с 22:00 до 6:00.

В это время детям нельзя находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. Согласно действующему областному закону, с 1 мая по 30 сентября "ночное время" для детей и подростков установлено с 23:00 до 6:00.

"Изменения в закон предполагают, что, как это и указано в федеральном законодательстве, под ночным временем понимается период с 22 до 6 часов местного времени вне зависимости от времени года. Делается это для обеспечения безопасности детей и подростков. Предварительное рассмотрение законопроекта поручено провести комитету Законодательного собрания по социальной политике", - передаёт пресс-служба парламентв слова председателя регионального Заксобрания Людмилы Бабушкиной.

Изменения вносятся в областной закон "Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей". Законопроект подготовило министерство образование и молодёжной политики совместно с ГКУ СО "Уральский инстиитут регионального законодательства".