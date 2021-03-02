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2 марта 2021, 13:18

Стало известно о смерти ещё 10 пациентов с COVID-19 на Среднем Урале

Врач в защитном костюме в лаборатории

С начала 2021 года жертвами вируса стали 888 уральцев. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области зафиксировано ещё 10 случаев смерти уральцев с коронавирусом. Всего COVID-19 унёс жизни 2 397 свердловчан.

Об этом сообщают федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Накануне стало известно об 11 скончавшихся. С начала 2021 года жертвами вируса стали 888 уральцев.

В целом по стране за последние 24 часа не стало 441 россиянина с COVID-19. За всё время пандемии инфекция унесла жизни 86,9 тысячи жителей России.

На Среднем Урале за последние сутки выявлено 153 случая коронавируса. Менее 200 новых ковид-пациентов в регионе выявляют всю последнюю неделю.

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Областная газета Свердловской области

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