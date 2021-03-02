Известный в Нижнем Тагиле резчик по дереву и мастер спорта СССР готовится со своей супругой отпраздновать «железную свадьбу»

Терем Валентин Тамбовцев построил и украсил сам, а деньги на стройку заработала супруга Дина. Фото: Галина Соколова.

Одетый в деревянные кружева дом пенсионеров Дины и Валентина Тамбовцевых на улице Родниковой знают многие тагильчане. И Валентин Георгиевич с нетерпением ждёт весны, чтобы продолжить украшение фасада своего жилища. Впрочем, эта семья тагильчан известна не только своим домом: почти 65 лет они живут душа в душу, а Валентина Тамбовцева до сих пор вспоминают в городе как первоклассного спортсмена.

Универсальный спортсмен

Отец Валентина Тамбовцева ушёл на фронт и не вернулся. Чтобы помогать семье, мальчишка в 13 лет устроился на железный рудник в бригаду по ремонту паровозов. Позднее перешёл на железорудную шахту «Магнетитовая». Трудовой стаж на одном предприятии составил 52 года. Единственную запись в трудовой книжке имеет и супруга Дина Анатольевна, и тоже на шахте «Магнетитовой». Так что получается, что оба супруга имеют железную закалку и готовятся этой весной отпраздновать «железную свадьбу» – 65 лет совместной жизни.

Когда-то начальники цехов спорили из-за Валентина. И не только потому, что он был мастеровитым слесарем. Тамбовцев любил спорт, сразу в нескольких дисциплинах добился высоких результатов и обеспечивал победу своей команды на спартакиадах. Одним из первых в городе он покорял трамплины, побеждал на конькобежных дорожках и борцовском ковре. В 1949 году в Нижний Тагил из Германии пришли спортивные велосипеды, и с тех пор Валентин без устали крутил педали.

– Больше всего нравились гонки с раздельным стартом, – вспоминает Валентин Георгиевич. – В 1953 году на союзных соревнованиях в гонке на 50 километров стал третьим. Дружил и ездил в одной команде с Виктором Капитоновым, завоевавшим в 1960 году первое в истории Советского Союза олимпийское золото в велоспорте.

За успехи в велоспорте Валентину Тамбовцеву присвоили звание мастера спорта СССР.

Свадьба без фаты

Ухаживая за красавицей-бухгалтером Диной, Валентин честно признался, что после свадьбы спорт не бросит – будет часто отлучаться на соревнования и сборы. Кто бы сомневался! Даже в загс жених приехал на велосипеде в спортивном костюме. Впрочем, и невеста была без фаты и пышного наряда – пришла на регистрацию прямо с работы.

Будничность создания семьи не повлияла на её крепость: вот уже почти 65 лет супруги живут в любви и согласии. Вместе радовались успехам в учёбе дочери Марины, вместе пережили горе – потерю сына Александра в автокатастрофе. Поддерживая друг друга, супруги даже в столь солидные годы управляются по хозяйству. Семья дочери, конечно, помогает, но в свои почти 90 лет Валентин Георгиевич и за водой на колонку ходит, и гряды копает. Признаётся, что, потрудившись, чувствует себя бодрее.

Красота деревянного узора

Но известен Валентин Тамбовцев среди местных жителей и своими умелыми руками: из дерева может сделать всё, что задумает. Так что когда в начале 90-х годов в Нижнем Тагиле восстанавливали храм Александра Невского и отец Геннадий (Ведерников) стал искать умелого резчика по дереву, тагильчане сразу порекомендовали Валентина Георгиевича.

Батюшка пожаловал в гости к Валентину Тамбовцеву, полюбовался на его работы и предложил сделать иконостас. Просьба смутила хозяина, ведь он был членом КПСС, атеистом.

– В церковь не ходил, но в жизни столько раз попадал в серьёзные переделки, получал травмы, но обходилось… — рассказывает мастер. — Врачи не раз говорили, мол, тебя, Валентин, бережёт небесный покровитель. Вот и решил отплатить добром.

Пять лет ушло на создание огромного иконостаса. Рисовал затейливые узоры, работал с кедром – деревом благородным и без сучков. Потом поступили заказы из храмов в селе Николо-Павловском и посёлке Горбуново. Подвижническую деятельность умелого резчика благословила приезжавшая в 1993 году на Урал супруга Тихона Куликовского-Романова – внука Александра III – княгиня Ольга Николаевна. В память об этой встречев семейном архиве Тамбовцевых хранится фотография Куликовских-Романовых с дарственной надписью.

Валентин Георгиевич и сейчас продолжает украшать свой дом. Обустраивает сени, одевает в деревянные кружева мебель, декорирует милые сердцу вещицы. Натруженные руки не радуются покою, и мастер с нетерпением ждёт весну, чтобы вернуться к верстаку, к ожидающим своей очереди дощечкам и закончить работы в прихожей, добавить красоты на фасад дома.

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У мастера Тамбовцева большие планы на весну. Фото: Галина Соколова

Пара Тамбовцевых в 1956 году. Фото: Галина Соколова

Пара Тамбовцевых почти 65 лет вместе. Фото: Галина Соколова

С 1950 года Валентин Тамбовцев хранит кубок из жести с надписью «Чемпион Нижнего Тагила» за прыжки с трамплина. Фото: Галина Соколова

Валентин Тамбовцев признаётся, что он – личность увлекающаяся. Но это не касается работы и семьи. Фото: Галина Соколова

Такие часы получили нынче многие труженики тыла, но только Валентин Тамбовцев одел подарок в деревянные узоры. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №36 от 03.03.2021 под заголовком «Семейная пара железной закалки»