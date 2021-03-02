Александр Высокинский предложил установить стелу «Город трудовой доблести» на Уралмаше

Пока выбирается место для стелы, в городе появился арт-объект «Город трудовой доблести». Фото: Павел Ворожцов.

Первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский заявил, что власти региона продолжают поиски места для установки стелы в честь присвоения Екатеринбургу почётного звания РФ "Город трудовой доблести". Он также озвучил свой вариант.

"Памятная стела (в Екатеринбурге. – Прим. "ОГ"), разумеется, появится. Сейчас смотрим место для неё", – заявил он во время интервью, которое дал "Облгазете".

По его мнению, стела должна появиться в районе пр. Космонавтов. "Там "Уралмаш", святая земля – оттуда начиналась история города", – подчеркнул он.

Также, по информации Александра Высокинского, спикер гордумы Игорь Володин предлагает поставить памятную стелу в сквере около педуниверситета. Ещё один вариант – участок напротив Центральной гостиницы.

Ранее заявлялось, что стелу могут возвести на Плотинке.

Напомним, в июле прошлого года Президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почётного звания РФ "Город трудовой доблести". Звание было присвоено 20 российским городам, в числе которых значатся Екатеринбург и Нижний Тагил.

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