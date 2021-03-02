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2 марта 2021, 14:33

В ПФР рассказали, когда свердловчане получат пенсии в марте

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Доставить пенсию за праздничные и выходные дни на дом могут досрочно. Фото: Алексей Кунилов

График выдачи пенсий и других социальных выплат свердловчанам в марте не изменится. Доставить пенсию за праздничные и выходные дни на дом могут досрочно, но не раньше чем за три дня до наступления даты получения выплаты по графику. 

Точную дату уральцы могут уточнить в отделении почтовой связи или в доставочной организации. Дополнительную информацию можно узнать в Отделении ПФР по Свердловской области по телефонам горячей линии (343) 286-78-01, 8-800-600-03-89.

День перечисления пенсий на карты приходится на 13 марта (суббота), поэтому средства будут начислены уже 12 марта, сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по Свердловской области.

Напомним, что в конце нынешней рабочей недели россиян ждут трёхдневные выходные в связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта. Праздник приходится на понедельник, который станет выходным.

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Областная газета Свердловской области

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