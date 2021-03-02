Свердловский минстрой опубликовал справочник с уточнёнными границами муниципалитетов

В справочнике описаны и уточнены границы всех административно-территориальных единиц региона, включая восьмой район Екатеринбурга Академический. Фото: Галина Соловьёва.

Минстрой Свердловской области завершил работу по уточнению границ населённых пунктов и муниципалитетов. Результаты представлены в новом справочнике административно-территориального устройства региона. Документ обновился впервые со времён РСФСР.

После проведения муниципальной реформы в 2003-2006 годах на Среднем Урале выяснилось, что границы новых муниципалитетов не совпадали с уже существующими административными районами. Из-за этого жители сёл и деревень не знали, куда им обращаться за медпомощью и оформлением пенсий.

Например, у жителей посёлков Ильмовка и Дидино возникали проблемы из-за того, что географически они находились на территории ГО Первоуральск, но административно подчинялись Нижнесергинскому району. По вопросам газификации и ремонта дорог жителям посёлков приходилось обращаться в администрацию Первоуральска, а по судебным и пенсионным вопросам - в Нижние Серги. Теперь оба населённых пункта входят в состав административно-территориальной единицы Свердловской области "город Первоуральск".

В актуализированном справочнике описаны и уточнены границы всех административно-территориальных единиц региона, включая восьмой район Екатеринбурга Академический. Кроме того, в соответствие с Государственным каталогом географических наименований, в названия городов и сёл вернули букву "ё".

"Все проведённые уточнения и нововведения не потребуют одномоментных дополнительных затрат на смену табличек и разного рода документов. Напротив, они облегчат решение житейских задач жителям многих деревень, сёл и посёлков, позволят более эффективно выстроить систему управления территорией", - передаёт слова главы регионального минстроя Михаила Волкова департамент информполитики Свердловской области.

Справочник содержит сведения об административно-территориальном делении региона по состоянию на 1 февраля 2021 года. Ознакомиться с документом можно здесь.

В декабре 2020 года "Областная газета" писала, что Средний Урал завершает работу по внесению своей границы в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Итогом девятилетней работы стало не только уточнение границы региона с его соседями, но и потеря части территорий.