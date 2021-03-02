Что делать, если половину пенсии удерживают за долги?

Пенсионеры могут уберечь свою пенсию от списания долга в размере 50 процентов. Фото: Владимир Мартьянов

Судебные приставы имеют право списывать у пожилого населения часть пенсии за долги. Причём на основании федеральных законов № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» у должника могут удерживать более половины пенсии. Но что делать, если материальное положение должника не позволяет отдавать половину своих доходов в счёт погашения долга?

Официальных данных, сколько пенсионеров-должников в регионе, нет, поскольку ни Федеральная служба судебных приставов, ни Пенсионный фонд учёт таких сведений не ведут. Согласно докладу Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой (опубликован в «ОГ» № 30 от 19.02.2021), в 2020 году к ней поступило немало обращений от пенсионеров региона с жалобами на действия судебных приставов.Поскольку пенсия по закону является доходом, с неё можно делать взыскания в счёт погашения долга. Но вот в каком объёме? Омбудсмен обращает внимание, что хотя действия судебных приставов законны, но они не всегда бывают обоснованны.

– Действующее исполнительное законодательство предусматривает право судебных приставов при исполнении судебного постановления удерживать не более 50 процентов доходов должника. В законе указано, что именно не более 50 процентов, однако органы принудительного исполнения толкуют это положение как 50 процентов дохода должника, – говорится в ежегодном докладе Татьяны Мерзляковой. – Следует отметить, что буквальное толкование текста федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» позволяет говорить, что допустимо взыскивать и менее 50 процентов дохода. Судебный пристав-исполнитель вправе устанавливать такой размер удержания, который бы учитывал материальное положение должника.

Согласно статье 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, взыскание не может быть наложено на пенсионные деньги, которые в сумме не превышают величину прожиточного минимума, причём не только самого должника, но и его иждивенцев. В Свердловской области эта сумма для пенсионера сегодня составляет 10 022 рубля. При этом добиться уменьшения доли взыскиваемых средств можно и с большей величины пенсии.

– Следует обратиться с официальным письменным заявлением в службу судебных приставов к своему исполнителю и обосновать причину уменьшения снимаемой части пенсии или в суд. Можно предоставить справки о лечении, о большой сумме коммунальных услуг, чеки из аптек на дорогостоящие препараты, – отмечает Игорь Упоров, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов. – Также можно обратиться в суд. Причём я рекомендую действовать комбинированно – идти на приём к судебному приставу и одновременно обращаться в суд и заявлять о снижении суммы удержания. Судебный путь достаточно долгий, но он имеет большую юридическую силу и шанс на благополучный исход дела. Есть практика, что удавалось снизить списание до 15–20 процентов от пенсии.

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