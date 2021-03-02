В России упростили порядок оформления выплат по уходу за инвалидами

Выплаты могут получить как члены семьи, так и приглашённые помощники. Фото: Павел Ворожцов.

Россиянам, которые ухаживают за престарелыми гражданами и инвалидами, больше не придётся подтверждать, что они не получают пособие по безработице или пенсию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно информации на сайте Правительства, этих людей также освободят от сбора справок о смене места жительства подопечного. Территориальные органы Пенсионного фонда будут получать эту информацию через федеральные информационные системы.

Компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы и пожилыми людьми старше 80 лет, либо за теми, кому требуется постоянная помощь. Срок ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии. Выплаты могут получить как члены семьи, так и приглашённые помощники.

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