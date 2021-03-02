В Екатеринбург к 8 Марта завезли уже 7 миллионов цветов

В Ккатеринбурге ожидается ещё одна партия цветов. Фото: Галина Соловьёва.

Международный женский день не за горами. В Екатеринбург из Амстердама уже доставили 504 тонны цветов – 7 миллионов роз, хризантем, гвоздик, лилий и орхидей.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Уральского таможенного управления, с начала февраля в город прибыли четыре партии цветов (предыдущая 26 февраля).

Цветы, выращенные в Эквадоре, Испании, Италии, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, Тайланде, Зимбабве, ЮАР и Танзании, доставляются в Амстердам, а уже оттуда – в столицу Урала. Таможенная стоимость всей продукции превышает 3,7 млн. долларов США.

Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в Кольцово прибыл самолёт с 101 тонной цветочной продукции. 1,5 миллиона свежесрезанных цветов, будут радовать уралочек 8 Марта. На приёмке в аэропорту побывала фотокорреспондент Галина Соловьёва. Она сделала снимки "живых презентов".

Фото: Галина Соловьёва

Известно, что все цветы проходят карантинно-санитарный контроль. Сотрудники Россельхознадзора проверяют завезённый товар на наличие вредителей.

Фото: Галина Соловьёва

В срезах цветов могут быть выявлены вредители, в том числе западный цветочный трипс и табачная белокрылка. Специалисты отмечают, что для людей они не опасны. Кроме того, цветы могут болеть "белой ржавчиной хризантем". Не прошедшая контроль продукция подлежит к уничтожению.

Фото: Галина Соловьёва

В пресс-службе УТУ изданию также уточнили, что ожидается ещё одна партия цветов. Борт прибудет сегодня ночью. Вез будет известен не раньше 21:00.