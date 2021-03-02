Почему бы не объединить в одном монументе Краснознамённую группу на Плотинке и стелу «Город трудовой доблести»?

Промышленные гиганты советской эпохи гордятся своими наградами и в рыночную эпоху. Фото: Галина Соловьева

Полвека назад, в начале 1971 года, за достигнутые успехи в работе и досрочное выполнение заданий пятилетнего плана в Свердловской области состоялось массовое награждение производственных предприятий. Ордена Ленина, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени вручили 12 заводам, строительным трестам, железной дороге, фабрике и совхозу. На этих предприятиях до сих пор хранят полученные награды и берегут память о трудовых подвигах работников в годы Великой Отечественной войны. Свердловск тоже был удостоен ордена Ленина за трудовые заслуги в 1973 году. В честь этого события на Плотинке установили Краснознамённую группу, которую восемь лет назад демонтировали, хотя люди были против. Позднее под напором общественности её решили восстановить, но этот вопрос до сих пор не решён. То, что для заводов всё ещё предмет гордости, для Екатеринбурга – Города трудовой доблести – оказалось ненужной обузой.

В память о подвигах

Среди предприятий, которым полвека назад вручили государственные награды, были Свердловская железная дорога, заводы «Уралхиммаш», «Уралмаш», «Уралэлектротяжмаш», РТИ, Уральский турбомоторный завод, Среднеуральский медеплавильный завод, Первоуральский новотрубный завод, фабрика «Уралобувь», птицеводческий совхоз «Камышловский», тресты «Уралмонтажавтоматика» и «Свердловскхимстрой». Спустя полвека четверть из них канула в Лету.

Совхоз «Камышловский» обанкротился в 2004 году: по счастливой случайности орден Октябрьской Революции сохранили в местном краеведческом музее. Трест «Свердловскхимстрой», в котором работал будущий Президент России Борис Ельцин, ликвидировали в 2000 году. Где находится присвоенный ему орден Ленина — неизвестно. То же самое можно сказать и о фабрике «Уралобувь»: с середины нулевых на месте её цехов возводят жильё. Ещё более детективная ситуация случилась с трестом «Уралмонтажавтоматика»: орден Трудового Красного Знамени ему вручали в Свердловске, а сейчас компания располагается в Тюмени.

Остальные промышленные гиганты, которые были передовиками социалистической экономики, а теперь живут по рыночным законам, сохранили свои награды и чтут память о них. На официальных сайтах почти всех предприятий, кроме завода РТИ, есть разделы, посвящённые их советской истории: в них вручение государственных наград в 1971 году прописано отдельной строкой. Кроме того, орден Ленина красуется на центральных проходных Уралхиммаша и Уралэлектротяжмаша, а на Уралмаше и вовсе сделали отдельный тридцатиметровый монумент с наградами завода, который обновили в прошлом июне.

– Ордена УЗТМ — наше историческое наследие. Это свидетельство трудовых подвигов всех поколений уралмашевцев, – сказал тогда первый заместитель генерального директора Уралмашзавода, а в прошлом вице-мэр Екатеринбурга Алексей Кожемяко. – Нам есть чем гордиться, нам есть на кого равняться. И для нас сегодня принципиально важно сохранить созданную нашими предшественниками репутацию предприятия, производящего надёжную, высокоэффективную технику.

Ордена в сейфе

Ещё дальше в сохранении трудового прошлого пошли на Уралхиммаше. Помимо ордена Ленина, в 1945 году предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по производству оборудования для чёрной и цветной металлургии. Обе эти награды хранятся в сейфе у директора завода.

– У нас есть ещё несколько памятных знаков ЦК КПСС в форме больших рубиновых звёзд за трудовую доблесть в выполнении пятилеток, они лежат в витринах нашего музея, – рассказала директор музея завода «Уралхиммаш» Наталья Лазукова. – Когда к нам на предприятие трудоустраиваются люди, они посещают музей. Мы им рассказываем историю завода и обязательно говорим о том, что почётное звание «Город трудовой доблести» присвоено Екатеринбургу в том числе благодаря самоотверженному труду наших работников.

Заслуги химмашевцев и сотен тысяч жителей Свердловска высоко оценил Президент России Владимир Путин: столица Среднего Урала стала одним из 20 городов страны, которые удостоились в июле 2020 года звания «Город трудовой доблести». Согласно федеральному закону, в таких городах устанавливают стелу с изображением герба муниципалитета и текстом президентского указа, но конкретные сроки в документе не указаны.

Долгие раздумья

На Свердловской железной дороге не стали ждать, когда местные власти установят памятную стелу, и полгода назад разместили рядом с железнодорожным вокзалом небольшой арт-объект «Екатеринбург – город трудовой доблести». Понимания, где будет стоять общегородской монумент, у муниципальной администрации пока нет. По итогам голосования на её сайте в минувшем августе, 40 процентов горожан высказались за площадку на пересечении улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов. Такого же мнения придерживаются и в областном правительстве, но окончательного решения ещё нет.

– Моя позиция – установить её в районе проспекта Космонавтов, – сказал вчера в интервью «ОГ» первый заместитель губернатора Свердловской области, бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский. – Там «Уралмаш», святая земля – оттуда начиналась история города. Спикер Екатеринбургской думы Игорь Володин предлагает поставить её в сквере около педуниверситета. Ещё один вариант – участок напротив Центральной гостиницы.

Ситуация сильно напоминает споры по новому месту для Краснознамённой группы с орденом Ленина, которым Свердловск наградили за трудовые заслуги в 1973 году к 250-летию города. Двенадцать лет назад орден с памятника сняли, а через четыре года демонтировали и знамёна. Негодованию общественности не было предела: люди проводили митинги, устраивали пикеты и писали обращения в различные инстанции. Но до последнего времени к ним никто особо не прислушивался.

Награда у вокзала

Снова о возвращении Краснознамённой группы на Плотинке заговорили в начале 2019 года. Тогда об этом заявил Александр Высокинский на встрече с предпринимателями. Предполагалось, что памятник не только восстановят, но и вернут ему исторический «орденоносный облик»: сделают единую композицию, на которой разместят ордена Ленина, полученные не только Свердловском, но и нашей областью – в 1959 и 1970 годах.

Однако в декабре того же года стало очевидно, что сроки восстановления монумента затягиваются. После обследования шлюзов городской плотины выяснилось, что несущая конструкция – павильон подъёмных механизмов, на котором ранее располагалась Краснознамённая группа, требует капитального ремонта и усиления несущих опор. Без ремонта павильон попросту не выдержит массы металлических элементов Краснознамённой группы и разрушится. Работы запланировали на прошлый год, но по какой-то причине они всё ещё не начаты.

История с восстановлением монумента получила неожиданное продолжение после того, как мэром города стал Алексей Орлов. На заседании гордумы 9 февраля он ясно дал понять, что вопрос пока остаётся открытым. «Предлагаю сейчас не давать обещаний, что я её восстановлю. Давайте мы все вместе, учитывая все мнения, ещё раз посмотрим: на том ли месте она должна быть установлена заново либо есть какие-то другие решения», – приводит слова нового градоначальника почётный гражданин Свердловской области Семён Спектор. Он попросил мэра вернуть монумент на историческое место и назвал снос памятника в 2013 году прямым оскорблением ветеранов. Позднее его поддержал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

– А у нас ордена Ленина совсем теперь нет? Есть? Где? На вокзале? Эта госнаграда была самая большая, самая великая, и мы знаем, за что она была дана, – отметил Павел Крашенинников на информационном часе с депутатами гордумы 24 февраля. – Мне как человеку, жившему в Екатеринбурге, очень нравилась эта красивая штука. Я знаю, что туда и туристы ходили, и молодожёны, она хорошо вписывалась. Я не как депутат, как человек, эту инициативу поддержал бы. Я на вашей стороне, как будем решать, я думаю, вы увидите. Сдержанный оптимизм есть.

Вместе – лучше

После демонтажа Краснознамённая группа оказалась на свалке, а в 2016 году её перевезли на склад МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения». По информации председателя гражданского комитета «В защиту исторического достоинства» Артёма Брусницына, восстановлением конструкции займётся Завод имени Калинина. В пресс-службе предприятия «ОГ» ответили, что она пока не поступала к ним и когда именно планируется передача – неясно.

Поэтому вопрос с началом реконструкции шпилей находится в подвешенном состоянии. Точно так же, как и вопрос с установкой стелы «Город трудовой доблести». Оба памятника хоть и разделяют десятилетия, но они связаны между собой исторической и сакральной памятью о трудовых подвигах свердловчан, которые, несмотря на трудные 90-е, не забыли своего прошлого и гордятся им. Оптимальным местом для обоих монументов была бы Плотинка. Это было бы вполне символично: Краснознамённая группа — это память нашим предкам от советской власти, а стела «Город трудовой доблести» – от современников.

Тем более что такую идею полгода назад на телеканале «Студия-41» высказывал и Александр Высокинский. Во время эфира он сказал, что памятный знак будет размещён на Плотинке, так как это – центральная часть города и подвиг уральцев в годы Великой Отечественной войны должен быть увековечен именно там. А ещё лучше было бы объединить и стелу, и Краснознамённую группу в один монумент — это сведёт споры об их будущем к нулю (подробнее – во врезке «Объединить!»). Идеальный способ для этого — провести открытое голосование не на сайте городской администрации, а на какой-нибудь общественной площадке вроде «Активного гражданина» в Москве. «Облгазета» готова помочь в организации подобного плебисцита.

Справка «ОГ» Памятная стела «Краснознамённая группа» была установлена на Плотинке в мае 1974 года. Её проектированием занимался Уральский филиал Института технической эстетики (ВНИИТЭ) под руководством художника-конструктора Ролена Шеина. Именно он стал автором идеи шпилей, которые одновременно напоминают красные стяги, друзы уральского горного хрусталя и штыки защитников Отечества. Деньги на установку стелы собирали члены ветеранских организаций Свердловской области. Саму конструкцию сварили из железа рабочие Машиностроительного завода имени Калинина (ЗИКа), а орден Ленина для шпилей изготовили в мастерской известного скульптора Минулла Фаттахутдинова. Орден был отчеканен из алюминия.

Объединить! Неделю назад главный редактор «Облгазеты» Дмитрий Полянин задал на «Фейсбуке» вопрос: «Что мешает восстановить этот памятник (Краснознамённую группу. — Прим. ред.) на Плотинке и усилить его словами «Город трудовой доблести»? И смыслы, и период совпадают. Только не надо писать «Екатеринбург». Почётное звание город заслужил под другим именем». Большинство подписчиков высказались за это предложение, хотя нашлись и его противники. Приводим их комментарии: Валерий Амиров: Решение должно быть комплексным. Краснознаменная группа, а за ней, посреди пруда, – памятник Екатерине I. Чтобы передать эстафету и сшить Ебург со Свердловском… Игорь Симахин: Отличная мысль! Положить начало «Красным маршрутам»! Владимир Щукин: Нужное дело! Евгений Ройзман: Над створом плотины по всем правилам и стандартам не должно находиться — ничего. Artemij Brusnitsin: Обалденный, красивый памятник, шедевр советского модернизма. Миша Брусиловский, Виталий Волович, Владислав Крапивин – требовали вернуть памятник. А нас будет Женя Ройзман учить эстетике, да?

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга арт-объект «Екатеринбург – город трудовой доблести» установили в октябре 2020 года Фото: Павел Ворожцов

Так выглядела Краснознамённая группа на Плотинке в 90-е годы. Фото: Алексей Кунилов