Краснознамённая группа, памятник в честь отмены крепостного права и успех свердловских самбистов: главное в номере «ОГ» за 3 марта

Почему в Екатеринбурге никак не могут найти место ни Краснознамённой группе, ни стеле «Город трудовой доблести»? Как в селе Нижнеиргинском хранят памятник в честь отмены крепостного права. Какую часть пенсии можно взыскать за долги? Как прожить 65 лет в любви и согласии? Почему в почтовых отделениях отключают телефоны. Чем главный тренер области по самбо Валерий Стенников объясняет успех своих подопечных на чемпионате России.

Неделю назад главный редактор «Облгазеты» Дмитрий ПОЛЯНИН задал на «Фейсбуке» вопрос: «Что мешает восстановить этот памятник (Краснознамённую группу — прим. ред.) на Плотинке и усилить его словами «Город трудовой доблести»? И смыслы, и период совпадают. Только не надо писать «Екатеринбург». Почётное звание город заслужил под другим именем». В этом парадоксе разбирались журналисты «Областной газеты». И выявили парадокс: многие крупные предприятия города гордятся советскими наградами и бережно их хранят, а Екатеринбург пренебрегает не только старыми наградами, но и никак не может найти место для стелы в честь почетного звания «Город трудовой доблести».

Мало кто знает, что на Среднем Урале сохранился уникальный объект – памятник в честь отмены крепостного права. Он установлен в селе Нижнеиргинском Красноуфимского района. Его установили на собственные деньги иргинские мужики, в честь 50-летия со дня манифеста императора Александра Второго. Что заставило их оценить царскую милость, читайте здесь.

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