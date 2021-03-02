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2 марта 2021, 20:41

Евросоюз ввёл санкции против четырёх российских силовиков из-за ситуации с Алексеем Навальным

Алексей Навальный

Евросоюз ввёл дополнительные санкции против России из-за обвинительного приговора главе Фонда борьбы с коррупцией, блогеру Алексею Навальному. Фото: скриншот из видео с YouTube-канала "Дождь".

Евросоюз ввёл дополнительные санкции против России из-за обвинительного приговора главе блогеру Алексею Навальному. Новые ограничения распространяются на глав четырёх силовых ведомств.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Официальный журнал Евросоюза", в чёрный список Евросоюза попали:

  • глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин;
  • генеральный прокурор РФ Игорь Краснов;
  • командующий Росгваридей Виктор Золотов;
  • глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Всем им будет запрещено въезжать на территорию Евросоюза, а также хранить средства в банках ЕС. Кроме того, физическим и юридическим лицам в Евросоюзе будет запрещено передавать средства людям, попавшим в чёрный список.

Ограничения против российских силовиков введены в рамках нового санкционного механизма по нарушению прав человека. 

Напомним, 15 октября Евросоюз уже вводил санкции в отношении России по делу Алексея Навального. Тогда в чёрный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

Областная газета Свердловской области

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