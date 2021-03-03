На Среднем Урале ликвидировали незаконную переправу через Сосьву

Незаконная ледовая переправа ликвидирована. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Вблизи посёлка Маслово Ивдельского района обнаружена незаконная ледовая переправа через реку Сосьва. Она не прошла техническое освидетельствование.

Переправа также не была оборудована спецщитами, которые устанавливают категорию автомобилей запрещающих к проезду. Нарушения Правил охраны жизни людей на водных объектах выявили сотрудники Серовской транспортной прокуратурой в ходе проверки.

Главе Ивдельского ГО было внесено представление. По результатам его рассмотрения незаконная ледовая переправа ликвидирована, передаёт пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Добавим, к концу января 2021 года в Свердловской области на реках Сосьва, Тавда и Тура в эксплуатацию планировалось ввести 14 ледовых переправ.