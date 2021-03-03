Роструризм разработает стандарты all inclusive

Сейчас российские отели по-разному трактуют формат "всё включено": в одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, в другом поесть можно 24 часа в сутки. Фото: Алексей Кунилов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарты оказания услуг по системе "всё включено" (all inclusive). Для создания такой системы ведомство собирается скорректировать правила классификации отелей.

Уже известно, что будут выделены категории "всё включено" и "ультра всё включено".

До 5 марта Ростуризму также предстоит собрать данные о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive в напроект по развитию туризма. Кроме того, ведомству поручено изучить возможности моратория на банкротства туроператоров и агентов.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил "Коммерсанту", что в системе "всё включено" заинтересованы только гостиницы, в которых более 100-150 номеров.

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