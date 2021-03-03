Названы популярные и редкие имена, которые свердловчане давали своим детям в 2020 году

В Управлении ЗАГС Свердловской области озвучили популярные и редкие имена в 2020 году. Фото: Владимир Мартьянов.

В Управлении ЗАГС Свердловской области озвучили имена, которые жители региона чаще всего давали своим детям в 2020 году. Названы и самые редкие имена.

Как рассказала на пресс-конференции заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова, свердловчане, у которых в прошлом году родились сыновья, часто называли их такими именами, как Александр, Артём, Михаил, Дмитрий, Максим, Иван, Тимофей, Матвей, Лев, Роман, Егор, Марк и Кирилл. У родителей дочерей популярностью пользовались имена Анастасия, София, Мария, Анна, Виктория, Алиса, Дарья, Полина, Варвара и Екатерина. По сравнению с 2019 годом эти списки практически не изменились.

"Эти имена можно назвать классикой, которая никогда не выходит из моды. Они хорошо сочетаются с любыми фамилиями и отчествами", - пояснила Наталья Храмова.

В то же время некоторые уральцы не захотели давать своим детям часто встречающиеся имена и предпочли более необычные варианты. Среди женских имён это были Ассоль, Венеция, Версалия, Ландыш, Александрия, Алексия, Афродита, Владмира, Габриэлла, Дивна, Добромира, Моника, Нева, Радислава, Радмира, Святослава, Славяна, Царина, Юнона, Тайна, Султана, Лисавета, Тиффани, Луна, Весна, Калина, Рассказа. Нескольких девочек назвали в честь известных певиц, актрис или героинь книг и фильмов: Рианна, Адель, Сиа, Ума, Герда и Гермиона.

Мальчикам тоже давали необычные имена: Урал, Аристарх, Антей, Ахиллес, Гамлет, Гавриил, Гектор, Доброслав, Лазарь, Ермак, Лучезар, Мир-Дамир, Моисей, Натан, Одиссей, Панкрат, Самуил, Святозар, Святогор, Сержик, Соломон, Томас, Харитон, Цезарь, Таислав, Космос-Кир, Север, Марс, Коте, Султан.

В 2019 году свердловчане начали проявлять любовь к двойным именам. В прошлом году эта особенность тоже нашла отражение. Несколько новорождённых получили имена: Агния-Олимпия, Амина-Мария, Марта-Мария, Кара-Алексия, Николь-Алиссия, Елизавета-Мария, Лили-Яна, Юлия-Анна, Егор-Илья, Симао-Александр. Сохраняется также мода на короткие имена: Ким, Дан, Ваня, Макс, Дара, Лила, Вега, Ясна, Лия, Тая.

Некогда популярные имена стали теперь редкими. В их числе - Анатолий, Аркадий, Борис, Валентин, Валерий, Виктор, Николай, Алевтина, Анфиса, Валентина, Зоя, Лариса, Лидия, Людмила, Наталья, Светлана, Тамара. Они в прошлом году практически не встречались.