В Екатеринбурге на 30 суток закрыли ресторан «Баку Плаза»

В ходе проверки выявлено, что на продукции отсутствует маркировка. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена деятельность ресторана «Баку Плаза» (ул. Сулимова, 21). На точку общепита жаловались потребители.

В связи с жалобами граждан сотрудники Роспотребнадзора провели административное расследование в отношении ООО «Уральская ресторанно-сервисная компания «Нар Шараб». Специалисты обследовали помещения ресторана.

В ходе проверки выявлено, что на продукции отсутствует маркировка, инвентарь для готовой продукции хранится с сырьём, не проводятся дезинфекция и уборка помещений, а в производственных цехах хранятся личных вещи сотрудников. Кроме того, не обеспечено ежедневное ведение журналов осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания.

По результатам проверки в отношении ООО составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Материалы дела были переданы в Кировский районный суд Екатеринбурга, который своим решением приостановил деятельность ресторана на 30 суток, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.