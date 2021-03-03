Если бы ты была алкоголем, то каким?

Вопросы, которые ты должен задать девушке (и себе) в самом начале отношений, чтобы узнать, каково её отношение к тебе и к вашим отношениям, в отношениях вы уже или нет, в хороших ли вы отношениях и имеешь ли ты вообще отношение к вашим отношениям, а ваши отношения – к тебе.

1. К тебе или ко мне? Мы вчера куда поехали, к тебе или ко мне? Есть что от головы? Ты вызовешь себе такси сама?

2. Вчера с тобой подружка была, полненькая такая и страшненькая, это не мама твоя?

3. Ты кому-нибудь изменяла со мной?

4. А твой бывший точно тебя не заругает?

5. У тебя с бывшим всё? Или ничего?

6. От чего тебе ещё, кроме меня, сносит башку?

7. Какая ты вне постели?

8. Ты уже подумала, как будешь расписываться моей фамилией?

9. Жив ли твой бывший? А бывшая твоего бывшего?

10. Как думаешь, эта бодяга у нас с тобой надолго?

11. Я считаю, что институт брака морально устарел, а ты? Ты ещё не устарела?

12. Назови десять мерзких и отвратительных черт, которые бы ты хотела в себе изменить?

13. Если бы ты была алкоголем, то каким? Чем тебя надо было бы закусывать?

14. А что это у тебя булькает в голове?

15. Можешь ли ты навсегда исключить из своей речи фразы: «У меня для тебя сюрприз», «Нам нужно серьёзно поговорить», «Да нет, ничего, всё нормально», «А кто такая Лена?».

16. Можешь ли ты максимально искренне произнести фразу: «Нет, я не обиделась».

17. А оно мне надо? (Вопрос надо задать себе, глядя на девушку.)

18. Был ли у тебя когда-нибудь незапрещённый секс?

19. Есть ли для тебя в сексе табу? Что это, по-твоему, значит?

20. С каким предметом у тебя ассоциируется счастливая семейная жизнь?

21. Размер тебя волнует меньше всего или больше всего?

22. После секса говорить «ок», это норм?

23. Ты хочешь детей сразу, или ты хотела бы пожить для меня?

24. Как часто ты будешь уезжать на месяц и более?

25. Как часто у тебя болит голова? В какой позе она у тебя лучше всего болит?

26. Умеешь ли ты хранить чужие сигареты?

27. А давай сразу придумаем для наших отношений стоп-слово?

28. Сколько у тебя было мужчин во время меня?

37 вопросов, которые стоит задать мужчине перед началом отношений

1. Ну чё, как сам?

2. Какие тридцать семь вопросов я должна тебе задать перед началом отношений?

3. Как ты со мной познакомился?

4. В какую именно долю секунды ты понял, что я тебе нравлюсь?

5. У тебя есть слова-паразиты? А просто паразиты?

6. Как ты относишься к каждой юбке?

7. Как ты относишься к сексу вдвоём?

8. Крым чей? Крым где? В Крым когда? Почему в Крым?

9. Сможешь ли ты двигать мебель в моей квартире вместе с моим бывшим?

10. Веришь ли ты в дружбу между женщиной и её бывшим мужчиной?

11. Веришь ли ты в дружбу между бывшим мужчиной и бывшей женщиной?

12. Ты разводиться-то собираешься?

13. Ты бы дал мне деньги взаймы? Тысяч сто? Без расписки?

14. Зачем тебе этот геморрой со мной?

15. У тебя под килтом правда ничего нет? Или как у всех мужчин?

16. Какое лучшее решение ты принял в жизни под давлением извне?

17. А мама тебя не будет ругать, что ты решил жениться в пятом классе?

18. Чего о тебе я не должна узнать никогда?

19. Ты боишься темноты в отношениях, или у тебя боязнь закрытых отношений, или ты боишься высоты в отношениях? Словом, чего в отношениях ты боишься больше всего?

20. Сколько у тебя собутыльников в пиковом значении?

21. Угадай, что мне сразу в тебе не понравилось?

22. О чём ты мечтаешь, когда запираешься в ванной?

23. Как выглядит твоя обычная повседневная зарплата?

24. Что ты покупаешь женщинам, чтобы расслабиться?

25. Как ты думаешь, какая шуба мне больше идёт?

26. Что тебя обычно заводит (возбуждает) в ювелирном магазине?

27. Как ты любишь отдыхать в Испании?

28. Что тебя напрягает? Что запрягает? А что распрягает?

29. Сколько ты планируешь прожить, пока смерть не разлучит нас?

30. Ты же меня не любишь? Да?

31. Чисто теоретически: готов ли ты однажды мне всечь, если я довыёживаюсь?

32. Как мне понять, что я вот-вот довыёживаюсь? Есть какой-то маркер?

33. Сходишь за прокладками?

34. Что для тебя важнее: я или ты?

35. Если я собью лося, ты будешь грустить? А по кому больше – по машине, по лосю или по мне?

36. А сможешь ради меня пожертвовать ферзя?

37. Скажи, только честно: ты суженый? В смысле, судимостей сколько?

Опубликовано в №037 от 04.03.2021