Россиян предупредили о фейковой рассылке с госуслуг

Пресс-служба Минцифры РФ напоминает гражданам, что вся важная информация сообщается пользователям госуслуг в виде push-уведомлений на мобильный телефон. Фото: Алексей Кунилов.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью фейковых электронных писем с портала госуслуг. Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов напомнил пользователям портала о том, как работают уведомления Госуслуг.

Мошенники работают по следующей схеме: человеку на электронную почту приходит сообщение с просьбой предоставить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) якобы для получения положенных соцвыплат. Внутри письма есть ссылка, при переходе на которую человека просят ввести данные банковской карты.

Цветовая схема фона, расположение логотипов и способ выделения гиперссылок в фейковом письме сильно напоминает оформление уведомлений портала госуслуг. При этом определить, что письмо является мошенническим, можно по адресу отправителя - info@mybusinessplan.ru.

Пресс-служба Минцифры РФ напоминает гражданам, что вся важная информация сообщается пользователям госуслуг в виде push-уведомлений на мобильный телефон. Также рекомендуется проверять наличие уведомлений в личном кабинете на сайте.

"Официальные рассылки от портала госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днём рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты", - уточняет Олег Качанов.

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