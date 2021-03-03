Рождаемость на Среднем Урале упала до уровня провальных по деторождению 2000-х годов

В Свердловской области традиционно рождается больше мальчиков, чем девочек. Фото: Алексей Кунилов

В 2020 году в регионе зафиксирован самый низкий показатель рождаемости за последние несколько лет. В области родились 44 343 ребёнка, это на две тысячи детей меньше, чем в 2019 году. По демографической ситуации регион вышел на показатели начала 2000-х годов, которые считаются самыми провальными в плане рождаемости на Урале.

– Низкие показатели по рождаемости в прошлом году – вполне объяснимый фактор. Он связан с особенностью демографии в 90-е годы, что характерно для всей России, – рассказала заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова. – Поскольку детей в те годы было рождено мало, соответственно, сегодня мы пожинаем плоды экономической ситуации, которая была 20–25 лет назад. Надеемся, что к 2025 году рождаемость вырастет.

Всего в 2020 году были рождены 22 724 мальчика и 21 742 девочки, на свет появились 632 двойни и 10 троен. Средний возраст мам составил 21–30 лет. Самыми необычными именами среди девочек стали Ландыш, Тайна, Тиффани, Герда, Луна, Весна, Калина, среди мальчиков – Ахиллес, Гамлет, Гектор, Лазарь, Ермак, Лучезар, Моисей, Одиссей, Цезарь.

В 2020 году также стало меньше браков – всего в регионе узами Гименея себя связали более 24 000 пар. Это на 5 312 браков меньше, чем в 2019 году, что объясняется неблагополучной экономической ситуацией и действием ограничительных мер из-за пандемии. Разводов стало на девять процентов меньше – в прошлом году распались почти 19 000 семей. В 2020 году в регионе зафиксировали более 67 тысяч смертей, это на 17 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По словам Натальи Храмовой, в России наконец завершён трёхлетний процесс переводов записи актов гражданского состояния в электронную форму и создан единый реестр всех данных. Это позволит свердловчанам получать необходимые документы и справки с подтверждением госрегистрации в любом органе ЗАГСа по всей стране.

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