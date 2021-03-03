В 2020 году на Среднем Урале родились 632 двойни и 10 троен

В 2020 году в зарегистрированных браках родились 76,6% детей. Фото: Владимир Мартьянов.

В 2020 году в Свердловской области на свет появились 22,7 тысячи мальчиков и 21,7 тысячи девочек. Общее число новорождённых по сравнению с предыдущим годом снизилось на 5%.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала заместитель начальника Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области Наталья Храмова. По её словам, снижение уровня рождаемости в регионе отмечается, начиная с 2015 года. Показатель 2020 года стал самым низким за минувшие 12 лет.

Это объясняется тем, что потенциальными родителями сейчас являются граждане в возрасте 25 лет и старше, то есть те, кто родился в 1990-е годы. Тогда было отмечено падение рождаемости: если в 1980-е годы в регионе ежегодно рождались от 78 тысяч до 90 тысяч младенцев, то в 1990-е годы это число составляло в среднем 44 тысячи. К 2025 году на Среднем Урале ждутвсплеска рождаемости и роста числа заключаемых браков, так как с 2002 года демографическая обстановка в области стала улучшаться.

Наталья Храмова также рассказала, что в 2020 году в Свердловской области зарегистрировали 632 двойни и 10 троен. Отмечается положительная тенденция к росту числа детей, рождённых в зарегистрированных браках. Их доля выросла до 76,6%, их число достигло 18,7 тысячи. Основной возраст матерей составляет 21-30 лет.

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