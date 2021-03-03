Владимир Путин потребовал пресекать вовлечение подростков в незаконные митинги

Владимир Путин участвует в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин участвует в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ, в ходе которого подводятся итоги работы министерства в 2020 году и обозначаются планы на 2021 год. Глава государства поручил полиции активнее реагировать на попытки призыва подростков на незаконные уличные акции.

Российский лидер отметил, что профилактика правонарушений особенно хорошо показала себя в молодёжной сфере, однако МВД необходимо ещё более усиленно вести мониторинг интернет-пространства и выявлять лиц, втягивающих подростков в незаконную деятельность.

"То, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные несанкционированные уличные акции, – это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать, обязательно", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Также Президент попросил силовиков обратить особое внимание на проблему подростковой преступности.

"А то, что каждое четвертое преступление, совершённое подростками, – это тяжкое и особо тяжкое преступление – это абсолютно для всех, для всего общества тревожный сигнал", - отметил глава государства.

Напомним, в январе после задержания главы Фонда борьбы с коррупцией, блогера Алексея Навального, его сторонники начали призывать к несогласованным акциям через Интернет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту призыва к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах 23 января.

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