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Общество
3 марта 2021, 19:40

Евгений Куйвашев пообещал выделить 150 миллионов на строительство новой школы в Косулино

Евгений Куйвашев

Губернатор подчеркнул, что проект новой школы уже готов, но ему необходима корректировка и проведение госэкспертизы. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил село Косулино в Белоярском районе, жители которого жаловалось на перегруженность единственной школы. Глава региона поручил начать работы по строительству новой школы в 2021 году и выделить на эти цели 150 млн рублей.

Евгений Куйвашев заявил, что село Косулино, благодаря удобной логистике и близости к Екатеринбургу, в последние годы привлекает множество семей с детьми, из-за чего единственная школа на 584 места оказалась перегружена – фактически в ней сейчас учится 1 140 детей.

"Я получил обращения жителей Белоярского района и обещал лично приехать. Убедился – в старом здании ситуация патовая. Дети учатся в две смены, но места всё равно не хватает", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что проект нового корпуса уже готов, но ему необходима корректировка и проведение госэкспертизы. В связи с этим он поручил Управлению капстроительства Свердловской области провести необходимые мероприятия и заявил, что в этом году на начало строительства будет выделено 150 млн рублей – остальные средства выделят в 2022 году.

Кроме того, в рамках рабочей поездки глава региона поручил проработать вопрос строительства в посёлке детского сада на 270 мест и обсудил с местными жителями наболевшие вопросы.

"Их накопилось немало: здание ФАПа требует обновления, почтовое отделение нужно ближе, дороги – отремонтировать, газ – провести и так далее. Договорились с людьми так: создадим межведомственную группу, которая займётся перечнем всех этих вопросов", – рассказал Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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