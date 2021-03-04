Темы дня

Общество
4 марта 2021, 10:59

Александр Высокинский занял место Алексея Орлова в свердловском инвестсовете

Александр Высокинский

Заместителем председателя инвестсовета назначен Александр Высокинский. Фото: Павел Ворожцов.

Обновлён состав совета по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области при губернаторе. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Он является председателем инвестсовета. На пост своего заместителя в совете Евгений Куйвашев назначил первого замгубернатора региона Алексея Высокинского. С 2012 года этот пост занимал нынешний мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (первым замгубернатора был с 2017 до декабря 2020 года). Контролировать исполнение настоящего указа вместо Орлова также будет Высокинский.

Документом вносятся и другие изменения. В частности, в состав совета вошли гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Андрей Антипов, свердловский министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Указ №107-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Фото: документ

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.03.2021, 10:59 / Общество
Александр Высокинский занял место Алексея Орлова в свердловском инвестсовете
04.03.2021, 10:03 / Экономика
Определены даты проведения XXIV Петербургского международного экономического форума
04.03.2021, 09:34 / Общество
Россия готовится осваивать Венеру
04.03.2021, 09:03 / Политика
Генконсульства Германии, Чехии и Франции в Екатеринбурге возобновляют приём посетителей
04.03.2021, 08:45 / Общество
На Среднем Урале потеплеет до нуля градусов