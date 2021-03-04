Александр Высокинский занял место Алексея Орлова в свердловском инвестсовете

Заместителем председателя инвестсовета назначен Александр Высокинский. Фото: Павел Ворожцов.

Обновлён состав совета по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области при губернаторе. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Он является председателем инвестсовета. На пост своего заместителя в совете Евгений Куйвашев назначил первого замгубернатора региона Алексея Высокинского. С 2012 года этот пост занимал нынешний мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (первым замгубернатора был с 2017 до декабря 2020 года). Контролировать исполнение настоящего указа вместо Орлова также будет Высокинский.

Документом вносятся и другие изменения. В частности, в состав совета вошли гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Андрей Антипов, свердловский министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Указ №107-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.