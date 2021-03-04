Зампредседателя региональной Общественной палаты награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени

Сергей Майзель удостоен знака отличия за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона.. Фото: с сайта Общественной палаты Свердловской области.

Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о награждении знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени. Награды удостоен директор по развитию производства ЗАО "Западно-Сибирский инвестиционный холдинг", зампредседателя Общественной палаты Среднего Урала Сергей Майзель.

В документе говорится, что он удостоен знака отличия за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Указ №118-УГ будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты" (в полной версии).

Добавим, знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени Сергей Майзель был награждён в 2013 году, а II степени – в 2017 году.

Досье Сергей Майзель родился 1 декабря 1961 года. Окончил Уральский политехнический институт им. Кирова (УГТУ-УПИ), Уральский государственный экономический университет, Национальный исследовательский институт "Высшая школа экономики". С 1995 года является руководителем представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в регионе. С 2002 года – вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, а также вице-президент регионального объединения работодателей. Также в разные годы становился членом различных общественных советов.

Напомним, ранее знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени Евгений Куйвашев наградил известного уральского журналиста и общественного деятеля Александра Левина.