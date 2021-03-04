Нижний Тагил будут рекламировать в самолётах

Нижний Тагил развивает «небесный» маркетинг. Фото: Скриншот журнала «Уральские авиалинии» (№ 1).

В Нижнем Тагиле придумали креативный способ улучшить туристический имидж города – с помощью публикаций в бортовых журналах российских авиакомпаний.

В феврале центр развития туризма Нижнего Тагила провёл аукцион по выбору подрядчика, который займётся подготовкой и размещением таких материалов. Победителем стала индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга. С апреля по декабрь исполнитель должен разместить минимум девять публикаций о туристической привлекательности города – тексты и фото будет предоставлять заказчик. Цена контракта – чуть больше 900 тысяч рублей.

Опыт «небесного» маркетинга у тагильчан уже есть. В номере журнала «UAM» авиакомпании «Уральские авиалинии» за январь-февраль можно было прочитать «Пять причин посетить Нижний Тагил», а в марте в карманах пассажирских кресел авиапутешественники найдут номер с материалом «Люди-птицы взлетают над Долгой» о международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.

Иллюстрация: Скриншот журнала «Уральские авиалинии» (№ 1)