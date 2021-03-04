Правительство утвердило новую программу льготного кредитования бизнеса

По подсчётам министерства инвестиций и развития региона в Свердловской области на кредиты под три процента смогут рассчитывать более 10 тысяч компаний. Фото: Галина Соловьёва

Предпринимателей, пострадавших от эпидемии коронавируса, поддержат новыми льготными кредитами под три процента по программе ФОТ 3.0 (фонд оплаты труда). Государство выделит на займы для бизнеса 7,7 млрд рублей. Программа выступит альтернативой льготным кредитам под два процента (сроки программы ФОТ 2.0 заканчиваются 1 апреля).

Отметим, что условия ФОТ 3.0 стали менее привлекательными для бизнеса. Во-первых, процентная ставка будет не два, а три процента. Ранее премьер Михаил Мишустин пояснял, что повышение связано с постепенным восстановлением экономики. Во-вторых, ФОТ 2.0 предполагал полное или частичное списание долга при сохранении численности штата, при ФОТ 3.0 этого не будет.

Мера поддержки актуальна для малых, средних и крупных компаний, работающих в сфере гостиничного бизнеса, общепита, культуры, туризма, спорта и развлечений. Заявки на кредиты будут приниматься с 9 марта по 1 июля 2021 года, заём можно будет оформить на срок до 12 месяцев. Первые полгода бизнес не будет вносить платежи, со второго полугодия выплата кредита происходит ежемесячно равными частями. Главное условие предоставления займа под три процента – сохранение 90 процентов рабочих мест в период действия договора. Сумма займа будет рассчитываться как МРОТ, умноженный на количество работников на предприятии (максимальный размер кредита не должен превышать 500 млн рублей).

– Любой шаг навстречу бизнесу – это хорошо. Но такая программа направлена прежде всего на сохранение рабочих мест. Если у предпринимателя в два раза упали обороты, зачем ему полный штат сотрудников? Думаю, что предприятия, которые серьёзно пострадали, будут договоры с персоналом расторгать, поэтому не смогут воспользоваться кредитом под три процента. Тем более заём предоставляется на год – это не особо много. Поэтому сказать, насколько мера будет эффективна, пока сложно, – считает председатель совета Свердловского областного отделения «Опоры России» Илья Тыщенко.

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