«Как понять, что я работаю неофициально?»

Если работодатель отказывается заключать трудовой договор, то по вашему письменному требованию он обязан не позднее чем в течение семи рабочих дней сообщить причину отказа в письменной форме. Фото: Павел Ворожцов

В «Областную газету» обратился житель села Щелкун Егор Прохоров. Он рассказал, что в июне прошлого года устроился водителем-экспедитором в одном из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) Сысертского городского округа, и лишь спустя полгода узнал, что всё это время работал неофициально.

– При приёме на работу глава КФХ убедила меня в том, что трудоустроен я буду официально, согласно трудовому законодательству, в подтверждение своих слов попросила у меня трудовую книжку, – рассказал он.- В течение шести месяцев я исправно выполнял свои обязанности, замечаний по работе не имел. Подтверждением моей работы в КФХ являются копии путевых листов, накладных на доставку товара в торговые точки и справка о ДТП, участником которого я был в июле. Заработная плата мне выплачивалась наличными денежными средствами, на мои вопросы поясняли, что им так удобнее. В январе 2021 года мне позвонили из КФХ и сказали, что в моих услугах больше не нуждаются. Я забрал свою трудовую книжку и обнаружил, что в ней отсутствуют записи о моём трудоустройстве. Что делать?

Как понять, официально ли вас оформили на работу и что делать, если это не так? Совместно с государственной инспекцией труда в Свердловской области мы составили пошаговую инструкцию.

1) Для заключения трудового договора нужны паспорт, трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, СНИЛС, документ об образовании – полный список необходимых документов можно найти в ст. 65 ТК РФ. Вспомните, запрашивали ли их у вас?

2) Согласно части 1 ст. 67 Трудового кодекса РФ, трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя. Вспомните, выдавали ли вам на руки второй экземпляр? На оформление трудового договора у работодателя есть три рабочих дня с момента фактического допущения к работе. Если этого не было сделано, работодатель нарушает требования трудового законодательства.

3) Если работодатель отказывается заключать трудовой договор, то по вашему письменному требованию он обязан не позднее чем в течение семи рабочих дней сообщить причину отказа в письменной форме. В случае необоснованного отказа вы вправе обжаловать его в суде по месту расположения работодателя-ответчика или по вашему месту жительства. Срок обращения – не позднее трёх месяцев со дня отказа в трудоустройстве.

4) Вспомните, ознакомили ли вас с приказом о приёме на работу? Он объявляется под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По вашему требованию работодатель должен выдать вам заверенную копию документа.

5) Ознакомили ли вас под роспись с локальными нормативными актами?

6) Узнайте, сделана ли запись о приёме на работу в вашей трудовой книжке. Об этом можно спросить в отделе кадров либо запросить у работодателя копии документов, связанных с работой (их список можно найти в статье 62 ТК РФ, но он не является исчерпывающим). Они должны быть выданы по письменному заявлению в течение трёх дней с даты обращения.

7) Если вы трудоустроены официально, то работодатель делает отчисления в пенсионный фонд. Отследить их можно на портале госуслуг (услуга «Извещение о состоянии лицевого счёта»), на портале ПФР или через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» (услуга «Выписка из ПФР»).

8) Если работодатель не намерен устраивать вас официально, вы можете обратиться с жалобой:

* В Государственную инспекцию труда в Свердловской области – через интернет-сервис «Онлайнинспекция.рф», Почтой России – по адресу Екатеринбург, ул. Мельковская, 12 и через Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг;

* В прокуратуру (по месту жительства или работы);

* В налоговую инспекцию по месту нахождения организации-работодателя;

* В судебный орган с исковым заявлением на работодателя.

К обращению необходимо прикрепить доказательства фактического исполнения своих обязанностей (счета, накладные и т.д.) В случае возникновения спорной ситуации рекомендуем документировать свои действия – например, обращаться в отдел кадров не в устной, а в письменной форме.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».