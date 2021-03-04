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4 марта 2021, 16:40

Территория логопарка в Кольцово попала в запретную зону Минобороны РФ

логопарк "Кольцовский"

Проект логопарка был утверждён в начале 2016 года. Фото: Приложение к Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 06.10.2017 № 1898.

Территория логистического парка "Кольцовский" в Екатеринбурге вошла в запретную зону Минобороны РФ. Соответствующий документ поступил в администрацию города.

Данную информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе мэрии. Изданию уточнили, что зону установили вокруг военного склада. Документ, который получили городские власти сейчас изучает Главархитектура.

Добавим, пару дней назад застройщик логопарка – группа компаний "Атлас Девелопмент" – сообщил, что к "Кольцовскому" был подведён магистральный газопровод. Адресная газификация резидентов должна стартовать в мае. В этот же период планируется подключение к строящимся центральным сетям "Водоканала".

Сведения о логопарке от застройщика: площадь участка 104 Га, общий объём строительства 400 000 кв. метров, объём инвестиций – 35 млрд. рублей, стадия проекта – 2015-2025 год.

В списке резидентов, в том числе Торговая сеть "Пятерочка" – Х5 Retail group, Автотехцентр "Газ", "РТА" дилер – сервисные центры, Хлебокомбинат "Смак", ТЦ "Боевой", Распределительный центр "Ozon".

Напомним, проект логопарка был утверждён в начале 2016 года. По задумке, помимо непосредственно логистического комплекса, там должны разместиться склады, торговые точки и некоторые общественные объекты.

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Областная газета Свердловской области

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