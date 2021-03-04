Урал и Ингушетия укрепляют сотрудничество между регионами

Дмитрий Полянин (слева) встретил в редакции гостей из Республики Ингушетии – Магомеда Гелисханова, Куреша Аушева, Бекхана Дакиева. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области завершился Всероссийский форум «Эстафета поколений», который проходил в городах трудовой доблести – Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В мероприятии, посвящённом вкладу тружеников тыла в Великую Победу, приняли участие члены ветеранских организаций из 50 регионов России. Сразу после окончания форума редакцию «Облгазеты» в рамках официального партнёрства посетила делегация Республики Ингушетии.

На встрече с главным редактором издания Дмитрием Поляниным присутствовали полномочный представитель Республики Ингушетии в УрФО Куреш Аушев, а также представители регионального отделения Российского Союза ветеранов в Республике Ингушетии – председатель Магомед Гелисханов и его заместитель Бекхан Дакиев.

– С удовольствием побывали в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Ваши уральские города внесли огромный вклад в Великую Победу. Мы будем передавать полученные здесь знания нашим детям в школах, средних и высших учебных заведениях, рассказывать о городах трудовой доблести на уроках патриотического воспитания, – отметил на встрече Магомед Гелисханов. – На форуме мы пообщались с другими представителями ветеранских организаций, обменялись опытом работы и идеями. Такие мероприятия помогают выстроить общую систему патриотического воспитания подрастающего поколения.

По словам, Магомеда Гелисханова, уже в августе этого года запланирован приезд представителей Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров в Республику Ингушетию на чествование ветеранов, погибших во время боевых действий на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Стоит отметить, партнёрство Свердловской области с Республикой Ингушетией продолжается уже много лет – в 2015 году между губернатором Евгением Куйвашевым и экс-главой республики Юнус-Беком Евкуровым было подписано соглашение по части развития двусторонних контактов в сфере туризма. Также в 2019 году было заключено соглашение о взаимном сотрудничестве между «ОГ» и республиканской газетой «Ингушетия».

– Мы с радостью принимаем гостей из других регионов страны, – сказал главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин. – А с Республикой Ингушетией у нас сложились особенно тёплые и дружественные отношения. Герой России Юнус-Бек Евкуров служил в Екатеринбурге, мы встречались с ним в Магасе, очень плодотворно работаем с представительством республики на Урале.

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