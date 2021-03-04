В центре Екатеринбурга откроется первая в 2021 году ярмарка выходного дня

В преддверии 8 Марта посетительницы ярмарки смогут приобрести для себя разные вкусности. Фото: Галина Соловьёва.

Ярмарка выходного дня на центральной площади Екатеринбурга возобновляет свою работу. Горожан ждут за покупками с 09:00 до 17:00 6 и 7 марта.

Посетителей ярмарки ожидает большое разнообразие свежих и качественных продуктов. Покупателям предложат мясную и молочную продукцию, рыбу, орехи, сухофрукты. На прилавках будут и продукты пчеловодства (мёд, перга, прополис). Их везут с Башкирии и Алтая.

"Каждый желающий накрыть праздничный стол в честь предстоящего весеннего праздника сможет приобрести на ярмарке все необходимые товары", – отмечают в пресс-службе мэрии. Также в качестве подарков на 8 Марта предлагается приобрести сувениры из кожи и ткани, гобелены и картины, обереги и куклы ручной работы и многое другое.

Важно! На время проведения ярмарки автопарковку на площади 1905 года закроют. Это произойдёт в 00:00 6 марта. Свою работу она возобновит в 19:00 7 марта. Горожанам, приезжающим на машинах, предлагают парковаться на улицах Урицкого и Володарского. Также можно воспользоваться бесплатным подземным паркингом ближайшего ТЦ.

Ранее власти Екатеринбурга заявили, что планируют освежить главную ярмарочную площадку города. Сейчас идёт разработка брендбука. Подробнее об этом читайте тут.

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