Стало известно, где свердловчане планируют отдыхать летом 2021 года

Свердловчане бронируют летние туры в Краснодарский край и Республику Крым. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловчане уже бронируют летние туры в традиционно популярные у туристов Краснодарский край и Республику Крым. Куда ещё уральцы планируют поехать этим летом?

"Мы видим активность наших туристов при приобретении проживания и туров в Челябинскую область, Татарстан, на Алтай, а также в Калужскую и Калининградскую область", - рассказал "Областной газете" президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Он также назвал зарубежные направления, интересующие уральцев в этом году, отметив, что у туристов есть много запросов на путешествия в европейские страны, в том числе в Болгарию, Италию, Чехию, но реализовывать туры в эти страны пока сложно, так как границы с ними закрыты. А вот в Турцию раннее бронирование уже стартовало, оно проходит успешно. В апреле продажи туров в эту страну возрастут вдвое по сравнению с мартом, в мае - ещё вдвое.

"Если в ближайшее время европейские направления откроют, то они составят существенную конкуренцию Турции, а если этого не произойдёт, Турция будет практически монополистом", - добавил Михаил Мальцев.

Напомним, в феврале, после 10-месячного перерыва, в аэропорту Кольцово открылось международное сообщение. Первые рейсы отправились в Армению, Занзибар, Дубай и Турцию.

Более подробно о путешествиях предстоящим летом и том, откуда свердловчане берут деньги на отпуск в условиях кризиса, "Областная газета" расскажет в завтрашнем номере.