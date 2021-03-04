Власти Свердловской области заключили соглашение о повышении реальной зарплаты и обеспечении занятости

Региональный кабмин, Федерация профсоюзов и СОСПП сотрудничают уже на протяжении долгих лет и это не первое подобное соглашение. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских и вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов заключили соглашение по регулированию социально-трудовых отношений на 2021-2023 годы. Документ подразумевает, в частности, совместную работу по повышению реальной зарплаты и переподготовке безработных.

По словам главы Среднего Урала, в период постепенного возвращения предприятий к привычному ритму жизни, властям особенно важно пристально следить за ситуацией, поддерживать диалог и работать над улучшением экономической ситуации.

"Первоочередное значение здесь приобретает создание условий для модернизации и диверсификации производств. Принципиально важно – и это также отражено в соглашении – объединить усилия в реализации национальных проектов. Уверен, соглашение, которое мы подписали, позволит нам в ближайшие три года многое сделать для решения общих задач", – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Правительство Свердловской области, СОСПП и профсоюзы региона поставили перед собой задачи по повышению конкурентоспособности уральской продукции, обеспечению занятости, экономическому росту, социальной поддержке граждан и увеличению уровня заработной платы.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, региональный кабмин, Федерация профсоюзов и СОСПП сотрудничают уже на протяжении долгих лет и это не первое подобное соглашение. При этом в новом документе есть ряд отличий: планы по переподготовки и повышению квалификации безработных, людей в возрасте 50 лет и старше.

"Очень важно, что во многом благодаря нашему сотрудничеству не было массовых сокращений, несмотря на сложности, которые были у предприятий во время пандемии", - заявил Андрей Ветлужских.

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